La grip retalla un 30% el nombre de donants en la Marató de Sang

La grip ha afectat de ple la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que en les seves primeres dues jornades s'ha tancat amb 2.460 donacions, un 30% menys que en l'edició anterior.

Per poder arribar a l'objectiu de 8.000 donacions mentre duri la Marató, que es tanca el pròxim divendres 19 de gener, aquest diumenge obrirà excepcionalment el Banc de Sang de l'Hospital Clínic de deu del matí a dues de la tarda.

També es poden fer donacions a les unitats mòbils que es desplaçaran a Bescanó, Cerdanyola del Vallès, Flix, L'Ametlla del Vallès i Santa Margarida i els Monjos.

Altres indrets on s'han habilitat punt de donació en el marc de la Marató del Banc de Sang han estat el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, amb 197 donacions, l'Hospital del Sant Pau (117 donacions), Vall d'Hebron (79), l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (80 donacions), l'Hospital de Bellvitge (97 donacions), Mútua de Terrassa, (50), L'Arnau de Vilanova de Lleida, (36), el Joan XXIII de Tarragona, (51), l'Hospital Josep Trueta de Girona, (39 donacions).

L'objectiu de la Marató és remuntar les reserves de sang després d'unes festes nadalenques en què la donació ha baixat un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Ara hi ha sang per a les necessitats dels malalts dels propers 5 dies de mitjana, quan el nivell òptim és 10 dies.

Segons apunta el Banc de Sang i de Teixits, el nivell de les reserves de sang s'explica perquè durant les de Nadal la donació s'ha reduït en un 25%. A més, l'epidèmia de grip està afectant el doble de persones que l'any passat.



Una bona experiència



Els donants han puntuat amb una nota mitjana de 9,4 la seva experiència, responent a una enquesta després d'haver fet la seva aportació. A més, un 99,6% dels enquestats ha contestat que tornaria a donar sang, i un 93% recomanaria la donació a amics o familiars.

Aquesta iniciativa, que comença amb la Marató, continuarà de manera permanent als principals hospitals amb Banc de Sang, i permetrà analitzar les valoracions dels donants per millorar en tots els aspectes possibles l´experiència de donació.

Moltes persones també han compartit a les xarxes socials els primers SMS que els informen que la seva sang ja s'ha usat bé per una intervenció quirúrgica o per extreure plaquetes per al tractament el càncer, entre d'altres.

Els impulsors de la marató recorden que cal tenir en compte que, un cop feta la donació, fins que la sang és transfosa, per exemple, a un accidentat, pot passar fins a un mes. Un cop feta la donació, la bossa de sang d'un donant arriba al laboratori central al Banc de Sang i Teixits, a Barcelona. Allà s'inicia el procés de fraccionament que consisteix a dividir la sang en tres parts: glòbuls vermells, plasma i plaquetes.

Un cop fetes les analítiques corresponents per garantir que la sang compleix tots els protocols de seguretat, els glòbuls vermells es conserven a 4 graus de temperatura durant un màxim de 42 dies. Les primeres bosses a enviar-se als hospitals són sempre les de més antiguitat per assegurar que no caduquin.

Reserves baixes dels grups O+ i O-



Per grups sanguinis, en la darrera actualització de les reserves disponibles es destaca els baixos índex en els grups O+ i O-, per a només dos dies. Les reserves ara mateix per el grup A+ és per a quatre dies, i els d'A-, un grup menys habitual, per a sis dies. Hi ha reserves per a nou dies de B+, 6 dies de reserves per al grup B-, dotze dies de reserves del grup AB+ i 6 pel grup AB negatiu. El nivell òptim de reserves és de deu dies.