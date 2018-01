Absolen dues candidates de CiU a Salt acusades repartir propaganda la matinada de les municipals del 2015

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts dues membres de la candidatura municipal de CiU de Salt acusades de repartir propaganda la matinada del dia de les eleccions del 2015. Es tracta de la regidora Rosa Pòrtulas i Laura Serra, que anaven de número 2 i 8 respectivament a la llista. Durant el judici, totes dues han negat haver repartit propaganda del partit aquell dia perquè sabien que no es podia fer. El fiscal demanava una multa de 3.600 euros per a cadascuna per un delicte electoral però ha decidit retirat l'acusació després d'escoltar els testimonis.

Durant les explicacions que han donat, els testimonis han admès no haver vist exactament com les acusades col·locaven pasquins (papers que es pengen a les portes amb un forat a dalt) i que van deduir que havien estat elles. El cas ha quedat vist per a sentència però la magistrada de la secció tercera ja ha avançat que serà absolutòria. Aquest era el segon cop que el cas arribava a la justícia. El jutjat penal número 5 de Girona va jutjar les acusades el març de l'any passat i els hi va imposar una multa de 3.600 euros. L'Audiència de Girona va tombar la resolució després que la defensa presentés un recurs.