Absolen dues membres de CiU de Salt acusades de delicte electoral

L'Audiència de Girona va jutjar ahir dues membres de la candidatura municipal de CiU de Salt acusades de repartir propaganda la matinada del dia de les eleccions del 2015. Es tracta de la regidora Rosa Pòrtulas i de Laura Serra, que anaven de número 2 i 8 a la llista. Durant el judici, van negar-ho i van dir que sabien que no es podia fer. El fiscal demanava una multa de 3.600 euros per a cadascuna per un delicte electoral però va retirar l'acusació després d'escoltar els testimonis. Els testimonis van admetre no haver vist exactament com les acusades col·locaven pasquins (papers que es pengen a les portes amb un forat a dalt) i que van deduir que havien estat elles. El cas ha quedat vist per a sentència però la magistrada de la secció tercera ja va avançar que serà absolutòria.