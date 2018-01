Madrenas, a Millo: «No farem homenatges a aquells que ens van atonyinar»

L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va respondre al delegat del Govern espanyol, Enric Millo, i va negar que s´hagi demanat a cap associació que impedeixi o «prohibeixi» l´entrada a membres del Govern espanyol: «El se­nyor Millo menteix una vegada més».

Sobre les relacions del consistori, va admetre la situació. De fet, el darrer episodi s´hauria produït dijous a Fontajau en el marc d´un partit de l´Eurocup entre l´Spar Citylift Girona i l´Olympiacos. El subdelegat José Manuel Sánchez-Bustamente va marxar de l´acte després que li anunciessin que la resta de membres que s´havien d´asseure a la llotja es canviarien de seient si ell s´hi asseia. L´alcaldessa va remarcar que si Bustamante va marxar, va ser per «evitar la vergonya d´haver de seure sol».

Així, va dir que estan en el seu «dret» de seure on vulguin i que en cap cas compartiran espais amb aquells que van exercir «violència» l´1-O. «Nosaltres vam acordar que desallotjaríem qualsevol espai si ells hi eren perquè volem mostrar que estem en absolut desacord amb el que va passar, especialment l'1-O», va reblar.

Madrenas va remarcar que mai ha rebut cap trucada de representants estatals per saber com estan «les víctimes de les agressions» i va dir que ni la subdelegació ni la delegació els van informar que «havien donat carta blanca a la policia per venir a apallissar-nos». «Encara esperem també que se´ns digui per què han posat les grapes a les nostres institucions o per què han aplicat el 155 que té efectes sobre tots els ciutadans de Girona», va dir, i «el que no és acceptable és que deixin passar el temps, estiguin desapareguts, neguin el que va passar i encara es pensin que els representants públics els retrem homenatge».

«No pensem fer homenatges a aquells que ens van atonyinar», va insistir, i mantindran el posicionament fins que l´Estat «demani disculpes» i «deixi que les comissions per investigar-ho tirin endavant»: «fins que no hi hagi llibertat i recuperem els drets, em seguiré negant a seure al seu costat».