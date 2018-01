Girona ja ha multat 451 ciclistes infractors en només deu setmanes

La policia municipal de Girona ha denunciat 451 accions de ciclistes en deu setmanes. La immensa majoria són per anar per la vorera en bicicleta, tot i que hi ha altres tipologies. Les dades s'han reduït notablement les darreres setmanes. Aquest descens es deu, segons l'Ajuntament, al fet que molts dels usuaris de la bicicleta han près consciència de la normativa i ja compleixen les regles.

Fa uns dies, aprofitant la pedalada organitzada per Mou-te en bici, l'entitat va apuntar a unes dues-centes sancions. No obstant, la quantitat facilitada pel mateix Ajuntament a Diari de Girona és de més del doble.

La polèmica campanya sancionadora va començar a meitat del mes de novembre i l'inici va ser demolidor. En dos dies ja se'n sumaven unes quaranta. La primera setmana es van denunciar 124 persones. La gran majoria, un centenar, per circular per sobre de la vorera, i l'import econòmic inicial de la multa és de seixanta euros.

També va haver-hi cinc sancions per anar contra direcció, tres per pedalar parlant amb el telèfon mòbil i dos per portar auriculars estant en marxa. Altres sancions van ser per saltar-se el semàfor en color vermell o per anar més d'una persona al vehicle. La segona i la tercera setmana també van ser sagnants per als ciclistes, amb la imposició de 93 i de 80 denúncies, respectivament. Poc a poc, la quantitat de multes ha anat minvant i s'ha mantingut entre les 49 i les 4 de la darrera setmana del l'any passat. Aquest 2018, ha començat amb 20 i 29 multes les dues primeres setmanes.

En els darrers cinc anys, només s'havien posat 70 multes d'aquest tipus. El vicealcalde de Sostenibilitat i Seguretat, Eduard Berloso, sempre ha assegurat que «la manera de vetllar pel civisme» és fer complir la normativa després que durant molt temps pràcticament només s'han fet campanyes informatives i avisos als infractors.

Satisfacció de l'Ajuntament

Ara, Eduard Berloso està satisfet amb les dades i afirma que el descens en les multes respon al fet que molts usuaris de la bicicleta han entès que l'incompliment de la normativa pot comportar una sanció. En aquest sentit, assegura que no ha donat cap ordre als agents del cos de la policia perquè minvin la vigilància cap als ciclistes. El representant municipal reitera que si hi ha menys denúncies és pel millor comportament d'aquests.

En iniciar-se la campanya, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament va demanar a la policia que durant les seves patrulles pels carrers de la ciutat vigilessin amb especial atenció els moviments de les bicicletes.