S'eleven a vuit les famílies que han denunciat el monitor per abusos

El gimnàs on es van produir els presumptes abusos sexuals. acn

Fins a vuit famílies han acabat denunciant el monitor d'arts marcials de Salt acusat d'abusos sexuals a nenes menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor –un veí de Girona– el 8 de gener i el jutge, després de prendre-li declaració, en va decretar el seu ingrés a presó amb caràcter immediat.

En el moment de destapar-se el succés, la policia tenia mitja dotzena de casos, tal com va avançar Diari de Girona. Ahir, els agents d'investigació de la comissaria de Girona van tancar l'atestat policial del cas. I aquest conclou, finalment, que un total de vuit famílies han acabat denunciant N.P.F. El professor està acusat de ser el presumpte autor d'abusos sexuals. Es dona el cas que el professor d'arts marcials ja comptava amb antecedents policials. En concret, per delictes sexuals i robatori.

Malgrat el tancament de l'atestat, això no representa que la policia tanqui el cas. Si es presentessin més denúncies sobre aquests mateixos fets, s'incorporarien i se'n farien les diligències policials corresponents.

El cas de presumptes abusos sexuals en el gimnàs de Salt es va destapar gràcies a una primera denúncia presentada el 15 de desembre als Mossos d'Esquadra. Una nena havia explicat a la seva família que no volia anar a classe d'arts marcials. Aquell mateix dia, la menor va relatar a la família que el «sensei» li feia massatges i tocaments quan es feien estiraments en una zona apartada del grup. A partir d'aquí es va obrir una investigació i es van anar coneixent més casos. La policia també va entrar al gimnàs a la recerca de proves.

Les famílies fa pocs dies van explicar que el «sensei» es guanyava la confiança dels progenitors que portaven la criatura a aquest centre del carrer Francesc Macià de Salt però, també, la de les mateixes criatures, que veien els tocaments com un «joc». El presumpte autor dels tocaments hauria explicat a les nenes que el que els feia els anava bé per ser millors en l'esport i que els donava elasticitat.

L'acusat faria els tocaments apartant la víctima fins a un racó lluny de la vista de les altres persones que hi pogués haver a la sala i allà presumptament cometria els abusos. Aquest mètode l'hauria anat repetint sistemàticament, ja des d'almenys l'any 2016.

Les famílies afectades es personaran com a acusació particular i, per aquest motiu, durant els últims dies estan mirant de contractar un advocat que els representi tots.