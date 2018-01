L'atur baixa per cinquè any seguit a Salt

Les dades presentades per l´Oficina Municipal d´Ocupació de Salt sobre l´atur al municipi posen de manifest que l´any 2017 va consolidar la tendència a la baixa de l´atur i va finalitzar amb una taxa del 16,49%, un 12,2% menys que el 2016, quan se situava al 18,79%, seguint la dinàmica de la demarcació de Girona. Així ho ha fet públic l´Ajuntament, que apunta que amb aquesta reducció el municipi encadena per cinquè any consecutiu una reducció d´aturats que els situa en 2.445 persones, 238 persones menys que fa un any i 1.167 menys que fa 5 anys.

L´equip de govern recorda que l´any passat va aprovar uns pressupostos que incloïen un fort augment de recursos per a l´àrea de l´EMO, un ambiciós pla pensat a tres anys que incloïa millores als espais de formació, reforçar l´àrea amb més personal i aconseguir millors plans d´ocupació per al municipi alhora que iniciava un estudi per elaborar un pla estratègic econòmic que en aquests moments està força avançat.

Amb aquesta nova reducció de l´atur, el nombre d´aturats se situa en valors molt propers als de 2008, just abans de la crisi, quan l´atur era del 15,39% amb 1.869 persones aturades. En canvi, apunta el consistori, queden molt lluny les xifres d´aturats dels anys 2010 a 2012 quan es va arribar a taxes d´atur del 24-25% i més de 3.600 aturats en els pitjors anys d´atur a Salt. Des del 2012, el nombre d´aturats a la vila no ha deixat de baixar, i fins i tot els darrers dos anys s´ha accelerat amb reduccions de 313 i 238 persones, segons les dades municipals.

El nombre d´aturats per sexes manté les proporcions dels darrers anys, i malgrat l´atur masculí continua essent lleugerament superior al femení (1.279 homes, que suposa el 52%, i 1.166 dones, el 48%), es mantenen les proporcions properes al 50% per cada sexe. Per edats, cal destacar que durant el 2017 tots els grups d´edat van reduir el nombre d´aturats.

Mentrestant, el sector serveis continua representant més del 95% de les contractacions al municipi, clarament per sobre de la mitjana comarcal, que se situa en el 76%, consolidant-se com el sector més important a Salt, amb 523 dels 549 nous contractes fets. ?