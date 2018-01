ERC proposa l'alberg com a emergència per als desemparats

El grup d'ERC-MES ha proposat avui que s'utilitzi l'alberg juvenil del carrer Ciutadans de Girona com a «espai d'urgència per a acollir als joves extutelats que viuen al carrer un cop complerts els 18 anys». Maria Mercè Roca ha reconegut que «no és el lloc ideal, però fem aquesta proposta per al curt termini, d'urgència, perquè avui hi ha joves que en cas que no se'ls trobi lloc dormiran al carrer». En aquest sentit, Roca ha opinat que «com a solució transitòria per a aquests joves és molt millor l'alberg que per exemple l'espai de la Sopa, que està destinat a un altre perfil d'usuari».

La portaveu de la coalició ha explicat que el conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament que regula l'ús de l'alberg «estableix que el Consistori tindrà preferència per ocupar un màxim de 50 places».

Roca ha recordat que «la Generalitat va crear fa pocs mesos la mesa d'atenció als menors estrangers no acompanyats, i caldria que el món local s'hi impliqués a fons i s'hi discutissin les mesures necessàries que abordessin què s'ha de fer per a inserir aquests joves a la societat un cop compleixen els 18 anys».