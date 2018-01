Els participants en l'enquesta sobre la plaça d'Espanya rebutgen els usos fixos i temporals

Un total de 88 veïns de Girona han fet arribar a l'Ajuntament aportacions sobre el projecte de reforma de la plaça d'Espanya. La gran majoria (87 persones) ho ha fet a través del formulari web, que va estar operatiu del 19 de desembre del 2017 al 15 de gener, i una persona ho ha fet a través del registre d'entrada municipal. El formulari es dividia en qüestions diverses. Pel que fa al tipus de plaça, 43 persones prefereixen una plaça tova, 39 una plaça mixta i 5 una plaça dura.

Dins dels usos fixos, es plantejava l'opció de fer-hi espais de descans, que ha rebut més vots afirmatius que negatius. Les altres opcions pero, han rebut més vots negatius: espai per a terrasses, espai per a jocs infantils i espai adaptat per a viatgers, amb connexió Wi-Fi, entre d'altres element. En el marc dels usos temporals, s'assenyalaven opcions com fer-hi mercats d'artesania, activitats complementàries a les Fires de Sant Narcís, actuacions musicals de petit format, activitats de festes majors de barri i sardanes i actes populars. Tots han rebut més vots negatius que positius.

Pel que fa a la vegetació, els participants aposten perquè hi hagi arbres i esplanades amb gespa però no plantes amb flors.