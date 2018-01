El PSC vol que Girona reclami a la Generalitat el deute de les escoles bressol

El PSC vol que la Generalitat pagui a l'Ajuntament de Girona els diners que li deu per la gestió del servei de les escoles bressols durant tres cursos, que segons els seus càlculs ascendeix a uns 651.000 euros. Els socialistes s'amparen en una sentència del Ttribunal Superior de Justícia (TSJC) que ha fallat a favor de 26 ajuntaments -entre ells, Camprodon, que és l'únic de les comarques gironines- que ho van demanar. Per això, presentaran una moció en aquest sentit en el proper ple.

Segons ha recordat la portaveu socialista, Sílvia Paneque, la Generalitat va aprovar el 2010 que el departament d'Educació contribuiria al finançament de la despesa ocasionada pel funcionament de les llars infantils de titularitat municipal. Inicialment, el cost es va fixar en 1.800 euros per alumne i curs, mentre que el curs 2011-2012 es va rebaixar fins a 1.300. Tot i això, el govern català va deixar de fer front a aquest compromís el curs 2012-2013.

Segons les dades recopilades pel PSC, des de la Diputació han estat finançant unes 511 places d'escoles bresol a la ciutat, a un preu de 875 euros per infant. Per això, i tenint en compte que la sentència considera vàlida la quantitat de l'últim conveni (1.300 euros per infant), l'Ajuntament hauria assumit el diferencial que queda de 425 euros per alumne. I com que la sentència només fa referència a tres cursos -2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015-, això faria una suma total de 651.525 euros: 217.175 per curs.

Tot i això, el PSC espera que els càlculs oficials els facin els serveis tècnics i per això la moció no especifica xifres. El que sí que demanen és que el Govern retorni els diners que deu al consistori i que el departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment en aquest àmbit.