Girona participa en la 13a trobada de la Xarxa de Ciutats Educadores

L'Ajuntament de Girona està participant en la 13a Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, que té lloc a Lleida i en la qual participen més de 250 persones de 86 ciutats d'arreu de l'Estat espanyol. El congrés té com a eix central el lema Repensar la ciutat i es desenvolupa a través de diversos diàlegs i taules rodones estructurats en tres àmbits temàtics: la mobilitat a la ciutat, la ciutat com a punt de trobada i la veu dels infants.

El consistori hi presentarà tres experiències, en diferents formats, treballades a la ciutat en els darrers anys: la promoció de la mobilitat escolar autònoma, sostenible i segura, a través del projecte europeu School Chance (es presentarà en format pòster); les actuacions per a l'erradicació de l'absentisme escolar a la ciutat amb el projecte Donem valor a l'assistència (que es presentarà com a comunicació en una taula rodona), i la participació infantil i juvenil a través del Consell d'Infants i el Consell d'Adolescents de Girona (que també es presentarà en format pòster).



Organització municipal

La tinenta d'alcaldia i regidora d'Educació, Isabel Muradàs, ha comentat que «també serem presents com a ponents a la taula rodona La organización municipal de una ciudad miembro de la RECE/AICE, per explicar l'inici i la consolidació de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines, creada el 29 de novembre de 2016 i impulsada per la nostra ciutat».