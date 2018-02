Surt en llibertat sense fiança el monitor de Salt acusat d'abusos sexuals

El monitor del gimnàs de Salt detingut per presumptament abusar sexualment de menors ha sortit en llibertat sense fiança. L'Audiència de Girona ha estimat el recurs de la defensa contra l'empresonament ordenat pel Jutjat d'instrucció 2 de Girona el 9 de gener. En una vista ahir al matí, l'advocat de la defensa, Sergio Noguero, va al·legar falta de motivació de la interlocutòria, absència d'indicis racionals de prova i que el sospitós té arrelament al país. L'Audiència de Girona li va donar la raó i va criticar que el jutge instructor decretés presó sense prendre declaració a cap de les víctimes, només amb «testimonis de referència», com són la mare i l'àvia de dues nenes. «Aquesta forma de procedir deixa la imputació orfe de càrrega indiciària i comporta la seva posada en llibertat», ha resolt l'Audiència. Fins al moment, al jutjat han arribat sis denúncies contra el monitor, arrestat per fer tocaments a les menors quan feien estiraments.

La primera denúncia la van interposar els pares d'una alumna a mitjans desembre. El cas es va destapar quan una de les menors va dir als seus pares que no volia anar al gimnàs perquè una persona havia abusat d'ella. Segons van denunciar, el monitor d'arts marcials hauria fet servir d'excusa que feia massatges a les víctimes per fer-los tocaments. Els pares van posar la situació en coneixement d'altres possibles afectats i d'aquesta manera van sortir els nous casos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós el 8 de gener.