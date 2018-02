Demanen la llicència per obrir un nou bingo al sud de Girona

Dues societats han demanat una llicència a l´Ajuntament de Girona per poder obrir una nova sala de bingo amb bar a la carretera de Santa Coloma, a l´edifici on s´ubicava l´antiga discoteca La Catedral. Segons apunten fonts municipals, l´activitat ja compta amb el vistiplau de la Generalitat i ara es troba en informació pública la llicència municipal. En principi, si compleix amb tots els requeriments, no tindrà problemes per obtenir-la.

D´aquesta manera, si l´activitat tira endavant, la ciutat tindrà una segona sala de bingo que se sumaria a la que ja existeix al carrer del Pont de la Barca. Anteriorment n´hi havia hagut d´altres al centre de la ciutat, però el bingo és una activitat a la qual tradicionalment ha costat tenir arrelament a la ciutat, especialment els que s´han situat al centre de la ciutat. Per exemple, l´any 2003 en va obrir un al carrer Emili Grahit, on hi havia hagut els cinemes Catalunya, però va tancar al cap de només vuit anys. Avui, l´espai l´ocupa un basar xinès. Anteriorment n´hi havia hagut un altre, promogut pel Girona FC, a la Gran Via Jaume I, molt a prop de Correus. En aquest cas, va obrir a finals de 1987 i va abaixar la persiana el desembre de 1996.

Per tot plegat, l´únic que funciona encara és el del Pont de la Barca. Ara, els promotors de la nova sala intentaran fer-li la competència des de l´altra punta de la ciutat: la carretera de Santa Coloma, un lloc de fàcil accés per estar a prop de la sortida sud de l´autopista. L´objectiu és utilitzar la nau de l´antiga discoteca La Catedral, molt popular en el seu moment entre els universitaris gironins però que des del seu tancament ha caigut en desús.