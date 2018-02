Pablo Ferrández i Soleá Morente, premis Princesa de Girona d'Arts

El violoncel·lista Pablo Ferrández Castro i l'artista flamenca Soleá Morente Carbonell són els guanyadors ex aequo del Premi Princesa de Girona Arts i Lletres 2018. La presidenta del jurat, Montserrat Domínguez, va donar a conèixer ahir des de Mèrida els guanyadors en un acte al qual va assistir la reina Letizia.

En la lectura de l'acta del jurat, Domínguez va ressaltar de Pablo Ferrández el «talent excepcional» i la seva «projecció internacional important», que l'han convertit en una «referència» del violoncel. «Destaca per la seva intel·ligència i per la seva sensibilitat al servei de la música, per la seva capacitat extraordinària de commoure i de crear universos sonors a partir de lectures noves del repertori universal», va indicar.

Per la seva banda, de Soleá Morente, el jurat ha posat de rellevància que és una «artista completament genuïna» que ha sabut extreure «el millor» de la tradició flamenca per fusionar-la amb altres gèneres, com el pop o el rock. «Soleá destaca per la seva capacitat emprenedora per liderar projectes musicals en un món, sovint difícil, per a les dones», indiquen.