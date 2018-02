Recomanen a Hinojosa contractar una empresa externa per reduir el soroll

Tècnics de la Generalitat han recomanat a l'empresa Hinojosa que contracti de forma urgent una empresa especialitzada en temes acústics per tal de posar fi als sorolls que encara molesten als veïns de Sarrià de Ter. El passat dia 6 de febrer va tenir lloc una reunió entre l'empresa i tècnics de Serveis Acústics de la Generalitat, a la qual van assistir també l'Ajuntament i l'enginyer del Consell Comarcal, per tal d'abordar el problema. Aquesta reunió tenia com a objectiu, entre d'altres, rebre el suport dels especialistes de la Generalitat per poder determinar quines accions cal seguir fent per acabar definitivament amb les molèsties que la fàbrica està causant a la població.

Els tècnics del govern català van recomanar a Hinojosa que contracti una empresa especialitzada en temes acústics de grans empreses -tipus metal·lúrgiques-, per tal que aquesta faci un estudi acurat de la situació. El primer que cal fer és estudiar les accions que s'han dut a terme fins al moment, ja que no es perceben millores de minimització o pal·liació del soroll, i a partir d'aquí proposar accions que siguin perceptibles i registrables, i que principalment identifiquin d'on prové el so de baixa freqüència, que és, segons els tècnics, el que està afectant de manera més persistent la població.

Segons ha informat l'Ajuntament, Hinojosa ja s'ha posat en contacte amb aquesta empresa externa, i confia que amb les mesures proposades s'acabi definitivament el problema dels sorolls. El consistori ja ha informat la Plataforma Prou del contingut de la reunió i properament oferiran una reunió oberta a tot el poble per tal d'informar de en quin punt es troben les accions realitzades i les previsions de quan s'han de portar a terme les noves accions.