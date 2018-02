Cinc anys de presó per a una de les integrants del clan de Font de la Pólvora acusada de traficar amb drogues

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó una de les integrants del clan familiar acusat de traficar amb drogues a la Font de la Pólvora. El tribunal conclou que havia muntat un punt de distribució de cocaïna, marihuana i heroïna al seu pis del carrer Mimosa. La sentència, a més, també l'obliga a pagar 1.290 euros. A més d'ella, el tribunal també condemna un altre dels cinc imputats en el cas. A aquest acusat li imposa una pena d'1 any i 3 mesos de presó, perquè al seu pis els Mossos d'Esquadra hi van trobar 117 plantes de marihuana. Tot i que durant el registre els agents també li van intervenir setze paperines de cocaïna, el tribunal conclou que no es pot assegurar –a diferència del què passava amb la dona- que tingués aquesta droga per traficar amb ella.

L'Audiència de Girona ha sentenciat el cas que va fer asseure cinc membres d'una mateixa família a la banqueta dels acusats. Tots ells, d'ètnia gitana i veïns del barri de la Font de la Pólvora. S'enfrontaven a 5 anys de presó i una multa de 20.000 euros per traficar amb marihuana, cocaïna i heroïna.

L'origen de la investigació, que va culminar amb un operatiu policial al barri, es remunta al juny del 2013. Aleshores, una dona va anar als Mossos d'Esquadra a denunciar que la seva filla li havia sostret unes joies i les havia entregades a l'acusada. D'entrada, la denunciant es pensava que la dona havia ensarronat la seva filla, però després va saber que les joies, en realitat, s'havien intercanviat per cocaïna.

A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van muntar un seguit de vigilàncies entre finals de novembre del 2013 i mitjans de febrer del 2014. La policia va posar el focus en aquells pisos on creien que s'hi traficava amb drogues. I el 12 de març, els Mossos van dur a terme un operatiu policial amb entrades i escorcolls en aquests habitatges.

Al pis del carrer Mimosa (on vivien l'acusada, el seu marit i el seu fill) els policies hi van trobar diverses paperines amb marihuana, cocaïna i heroïna; dues pistoles, munició, més de 4.000 euros en efectiu, bosses de plàstic i bàscules de precisió.



Proves que l'incriminen

D'ells tres, però, la sentència només la condemna a ella, perquè hi ha proves que l'incriminen directament. El tribunal subratlla que, durant les vigilàncies que van fer els Mossos, van veure com l'edifici era un "anar i venir constant" de gent que hi anava per comprar droga. I que, a més, alguns dels compradors –a qui la policia va interceptar poc després de sortir del bloc- la van identificar directament a ella.

A l'hora de condemnar-la, la sentència desestima la demanda de la seva defensa, exercida pel lletrat José Barrera, que se li estimessin les atenuants de drogoaddicció i dilacions indegudes. L'Audiència de Girona li imposa 5 anys de presó i una multa de 1.291,07 euros per un delicte contra la salut pública.



1 any i 3 mesos de presó

La sentència també condemna un altre dels imputats. Al seu pis, situat a la plaça del Llimoner, la policia hi va trobar 117 plantes de marihuana i setze paperines de cocaïna. L'Audiència, però, només el condemna per la plantació, perquè no pot assegurar que el processat trafiqués amb la cocaïna o bé la tingués "per consum propi".

El tribunal li imposa una condemna d'1 any i 3 mesos de presó i una multa de 1.161,97 euros per un delicte contra la salut pública. A l'hora d'imposar-li la pena, però, l'Audiència té en compte la petició de la seva defensa, exercida per l'advocat Narcís Badosa, que se li estimi una atenuant de drogoaddicció (perquè era consumidor habitual).

Per últim, l'Audiència absol el darrer dels cinc acusats. A ell, la policia li havia trobat una altra plantació de marihuana. En total, a casa seva hi creixien 140 plantes. Però com que l'entrada i escorcoll no es va fer com tocava, el tribunal l'anul·la (i en conseqüència, no pot entrar a valorar què s'hi va trobar).

La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, no és ferma. S'hi pot interposar recurs de cassació davant del Suprem en un termini de cinc dies.