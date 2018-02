El ple de Girona rebutja reprendre el diàleg amb les institucions de l'Estat

El ple de l'Ajuntament de Girona va rebutjar dilluns una moció presentada per Ciutadans (Cs) que demanava que es reprengui el «diàleg amb les institucions de l'Estat». La proposta dels dos regidors taronges només va rebre el suport de Concepció Veray, del PP. Els quatre regidors del PSC es van abstenir mentre que els 18 regidors independentistes (10 de CiU, 4 d'ERC i-MES i 4 de la CUP) hi van votar en contra. El text es debatia després de la picabaralla entre el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i l'alcaldessa, Marta Madrenas. Madrenas va dir que no es reuniria amb qui no ha demanat perdó pels fets de l'1 d'octubre. Mentrestant, Millo va indicar que només desbloquejaria temes gironins si l'alcaldessa acceptava reunir-s'hi.

La portaveu de Cs, Míriam Pujola, va recordar que els regidors estan al consistori «pel benestar de tots, no pas per només una part de la ciutadania. Si perdem tota connexió amb les institucions de l'Estat, potser guanya el seu ego, però segur que perd la ciutat i la ciutadania». Carles Ribas (CiU) va deixar clar que «el diàleg del dia a dia sobre els temes que afecten la ciutat no s'ha de rependre, perquè mai s'ha trencat. És aberrant que el seu grup presenti avui aquesta moció». L'alcaldessa, a més, va afirmar que «aquest divendres passat estava parlant sobre un tema de ciutat amb el cap de gabinet d'un ministre espanyol». Maria Mercè Roca (ERC) va exposar que no es podia «admetre que Millo amenaci els gironins a no desencallar els projectes que l'Estat té emparaulats amb la ciutat». Lluc Salellas (CUP) va indicar que «Ciutadans diu que aposta pel diàleg, però en realitat només defensa un Estat que permanentment actua amb violència i que persegueix ciutadans i ciutadanes per les seves idees».