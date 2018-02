Salt farà un procés participatiu per batejar un espai com a 1-O

L'Ajuntament de Salt iniciarà un procés participatiu per tal de batejar algun espai del municipi amb el nom de l'1 d'octubre. L'equip de govern, format per ERC i IPS-CUP, ha decidit estudiar així la petició que ha fet l'ANC local, que ho havia demanat.

Segons ha explicat el tinent d'alcalde Ferran Burch (Ips-CUP), la consulta consistirà a preguntar primer si els veïns estan d'acord a dedicar algun indret del municipi a la memòria d'aquesta data. En cas afirmatiu, se'ls plantejaran diverses opcions. De moment n'hi ha dues sobre la taula, tot i que encara en poden sorgir d'altres: una és la plaça de davant del mercat municipal i l'altra l'espai situat just davant de la Coma Cros. Els dos espais no tenen nom actualment i per tant batejar-los no seria complicat. L'objectiu del consistori és fer la consulta entre el març i l'abril. Es farà telemàtica per a tota la població, tot i que també s'habilitaran alguns punts presencials per a qui no tingui Internet.