Els propietaris del restaurant Vilanova i l'associació Ouiodial, Premis Tres de Març

Els propietaris del restaurant Vilanova de Salt, Jordi Vilanova i Maria Lluïsa Torrent, i l'Associació Oudiodial per a l'Ajuda Social seran els guardonats als premis Tres de Març de Salt d'enguany, quan s'aprovi la seva candidatura proposada pel jurat del premi, al proper ple del 26 de febrer.

Maria Lluïsa Torrent i Jordi Vilanovai han estat 31 anys al capdavant del restaurant Vilanova, fins al passat 23 de gener, quan van tancar les portes. Enrere queda el petit bar al carrer Major, les tres generacions al capdavant del projecte, amb un «exquisit tracte» i un servei «excepcional» als clients, segons han explicat els seus clients.

La proposta del Premi reconeix una trajectòria i haver donat a Salt un referent gastronòmic, des del restaurant Vilanova però també amb la seva col·laboració en diverses iniciatives culinàries a la vila. El restaurant Vilanova ha estat durant molts anys un referent gastronòmic, lligant el nom de Salt a la millor cuina catalana de mercat. Des del restaurant, els propietaris s'han implicat en moltes activitats de la vila, entre les quals destaca el naixement del col·lectiu les Cuineres de Salt, ara ja fa 16 anys.

L'Associació Oudiodial per a l'Ajuda Social ha estat proposada per la seva tasca social i la seva participació en diferents actes, festes i activitats de la vila, des dels inicis de la seva creació i sempre des d'una perspectiva intercultural. L'Associació va ser creada l'any 2003 i registrada com a entitat saltenca el 2007, juntament amb el grup Casumai.

Els seus principals objectius són la solidaritat, la cooperació, i el vincle amb Catalunya. Destaca la seva vinculació i implicació en múltiples actes que es fan al municipi, des de la comitiva dels Reis d'Orient o la Festa Major, el carnestoltes, La Marató de TV3, la fira d'entitats, la festa del Llibre gegant, caminades de Càritas o la cercavila dels Marrecs.



La independència de Salt



L'entrega de premis se sol fer cada any el mateix dia 3 de març en una gala al Teatre Municipal de Salt. S'escull aquest dia per fer la celebració i per donar noms als premis ja que és aquest dia quan la vila va aconseguir la seva independència de Girona.

L'any passat, els premiats van ser la mestra Pili Alonso i la Comissió de Festes de Salt i l'any 2016 van ser el Club Bàsquet Salt i el voluntari de Càritas Tomàs Aurich Bonmatí. L'any anterior, les distincions havien recaigut en el cisteller ja finat Jaume Puebla i en l'Associació Kinbedeball.