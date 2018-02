La Crinera de Salt viu una diada solidària

L'hípica la crinera de salt va rebre ahir al matí moltes mostres de solidaritat, pràcticament una setmana després que un incendi malmetés part de les seves instal·lacions (el refugi i dos coberts amb material a l'interior). Moltes famílies es van apropar fins a l'hípica per celebrar una xocolatada popular i fer donatius econòmics en una guardiola que avui encara està disponible per a aquells qui vulguin fer donacions. L'objectiu d'aquesta jornada és ajudar la propietària a poder-se refer de la destrossa causada per les flames. Durant el dia, molts dels presents van poder fer tradicionals passejades amb cavalls.