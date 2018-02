La CUP demana un estudi sobre la gestió del servei d'aigua

La CUP ha celebrat la decisió de l'Audiència de Girona de desestimar el recurs que va presentar Girona S.A, el soci privat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià, contra la decisió de convertir els tres ajuntaments en administradors de la societat i apartar, així, la part privada de la gestió del servei. Els cupaires creuen que aquesta decisió és «una nova oportunitat per recuperar definitivament el servei d'aigües i garantir-ne una gestió pública i transparent». Per això, han sol·licitat al govern que faci un informe sobre la gestió que han fet els ajuntaments des que el jutge va convertir-los en administradors del servei, així com un estudi en què es recullin els passos que cal fer per blindar la municipalització i les diferents alternatives de gestió del servei.