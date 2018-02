CCOO reclama la reobertura del CAP de Taialà els caps de setmana

Comissions Obreres ha reclamat a Salut la reobertura del CAP Joan Vilaplana de Taialà durant els caps de setmana i festius. Segons indiquen des del sindicat, la decisió es va prendre de forma «precipitada» i sense tenir en compte l'opinió dels usuaris, que majoritàriament són gent gran i per arribar al CAP del Güell han d'agafar dos autobusos que durant els caps de setmana passen cada hora. Per això, el sindicat es va reunir amb el delegat de Salut a Girona, Miquel Carreras, per tal reclamar-li, sense èxit, que rectifiquin la decisió. La portaveu de Sanitat de CCOO de Catalunya, Maria Àngels Rodríguez, explica que la resposta que se'ls va donar és que es tracta d'una prova pilot de tres mesos que està avalada per criteris tècnics. Per això, el sindicat va reclamar que durant aquests tres mesos s'escolti l'opinió dels usuaris.

El CAP de Taialà va començar a tancar els caps de setmana i festius el 10 de febrer. Des de llavors, els usuaris han d'anar al CAP del Güell, igual que passa amb la resta de centres d'atenció primària de la ciutat. La mesura va aixecar les crítiques de les associacions de veïns de la zona, que van organitzra una protesta a la qual van assistir unes 200 persones.

Malgrat que Salut argumenta motius tècnics i organitzatius, aquests no han convençut ni als veïns ni a CCOO, que van demanar una regunió amb Miquel Carreras que es va celebrar el passat dimarts. En la trobada, els membres del sindicat van queixar-se que la decisió no s'havia consensuat amb els membres del Consell de la Regió Sanitària de Girona, que es reuneix periòdicament per parlar de les novetats en el sistema sanitari. Segons Rodríguez, la decisió es va prendre de forma «precipitada» i sense tenir en compte l'opinió ni les circumstàncies dels veïns. A més, es va comunicar amb molt pocs dies d'antelació.

Segons Rodríguez, si en el seu moment es va decidir mantenir obert el CAP de Taialà els caps de setmana i festius va ser per les característiques del barri. Un barri on viu molta gent gran i amb dificultats per desplaçar-se, especialment els caps de setmana, on el servei d'autobús és cada hora i han de fer un transbord per arribar al Güell. Rodríguez considera que aquestes característiques no han canviat, de manera que no entén per què s'ha hagut de suprimir el servei.

A CCOO tampoc els convencen els arguments tècnics i organitzatius esgrimits per Salut. En aquest sentit, un dels motius que subratlla Salut és que la meitat dels usuaris de Taialà ja anaven al Güell els caps de setmana. Però després de parlar amb els veïns, el sindicat explica que els pacients anaven al Güell no perquè vulguessin, sinó que ho feien quan el personal de Taialà estava ocupat, per exemple fent atencions a domicili. Per això, el sindicat demana a Salut que durant aquests tres mesos escoltin veritablement l'opinió dels veïns.