El primer congrés de càmpings gironins calcula reunir uns 300 professionals

Uns 300 professionals i 150 estudiants participaran el dijous 1 de març en el primer congrés dels càmping gironins, que comptarà amb experts de primer nivell en reputació on-line i innovació i màrqueting. Es tracta del primer Congrés Girocàmping Pro, que comptarà amb 24 empreses proveïdores, situades al hall de l'Auditori, on també hi haurà un espai gastronòmic. Segons els organitzadors, el congrés ha tingut un gran èxit de convocatòria, amb les places pràcticament exhaurides.

A la jornada, adreçada a tot el sector turístic, hi participaran ponents com l'expert en reputació on-line Pere Sánchez, director de The Roger Smith Hotel a Nova York i guanyador del premi Alimara 2016, que parlarà de com es poden afrontar les queixes i comentaris negatius a la xarxa. També hi participarà Pablo Foncillas, expert en innovació empresarial i màrqueting, que tractarà sobre la importància de mantenir un equilibri entre la comercialització on-line i off-line.