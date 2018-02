El PSC denuncia que el CAP de Taialà s'ha tancat sense consens

La portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, i el diputat Rafel Bruguera han denunciat conjuntament que el tancament de les urgències del CAP Dr. Vilaplana de Taialà s'ha fet sense reunir el Consell de direcció de la regió sanitària de Girona. Per això, exigeixen «al Departament de Salut de la Generalitat i a l'Ajuntament de Girona que es rectifiqui una decisió imposada des dels despatxos» que, segons apunten, «no ha estat dialogada ni acordada, i que ha causat un greu perjudici als veïns de l'esquerra del Ter».

Els socialistes entenen que la salut a la ciutat de Girona «ha perdut qualitat per una deixadesa política absoluta del govern de la Generalitat amb el consentiment de l'Ajuntament» i exposen que «el tancament de les urgències el cap de setmana del CAP Dr. Vilaplana és un exemple més d'un camí que, si no es rectifica amb urgència, comporta un servei de salut cada vegada pitjor i de menys qualitat per al conjunt dels gironins». Aquest tancament va provocar ja una manifestació d'uns 200 veïns i usuaris.

El PSC de Girona ha demanat formalment al Departament de Salut que convoqui els òrgans dels quals disposa «per anul·lar la decisió de tancar els serveis d'urgència, consensuar una decisió que tingui els veïns de l'esquerra del Ter com a prioritat i comprometre's a respectar el Consell de direcció de la regió sanitària per acordar decisions com aquesta en el futur. «Si es pren una decisió com aquesta sense dialogar-la al Consell, no sé per què serveix el Consell», ha ressaltat Paneque. Mentrestant, Bruguera ha manifestat que «té encara confiança que es tiri enrere una decisió de la qual no s'ha explicat cap motiu allà on tocava fer-ho».

Els socialistes expliquen que el Consell de direcció de la regió sanitària de Girona és el màxim òrgan de gestió, format per representants del Departament de Salut, Consells Comarcals i Ajuntaments. També es disposa d'un òrgan participatiu i consultiu on s'inclouen representants sindicals, organitzacions empresarials, representants dels usuaris i corporacions professionals sanitàries. El PSC afirma que «cap d'aquests dos òrgans no han estat convocats per explicar o debatre la decisió de tancar el servei d'urgències els caps de setmana del CAP Doctor Vilaplana de Taialà, ni les implicacions per al centre d'atenció continuada del Güell».