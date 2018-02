ERC-MES demana un projecte integral per a l'entrada sud

ERC-MES ha demanat a l'Ajuntament de Girona que dissenyi «un projecte integral per a l'entrada sud de Girona, que vagi més enllà de donar suport a les iniciatives privades com el trasllat de la Clínica Girona o l'ampliació de l'Hipercor». Segons Maria Mercè Roca, «l'Ajuntament no està liderant la transformació de la zona, sinó que s'està limitant a tramitar llicències urbanístiques per als operadors privats», i per això troba a faltar «una planificació més ambiciosa i integral». En aquest sentit, la portaveu republicana diu que «encara no sabem quina idea de mobilitat, d'equipaments de barri o de projecció de la futura carretera Barcelona té aquest govern per al sud de la ciutat».