La CUP exigeix revisar el suport municipal al Festival del Circ

La CUP-Crida per Girona ha fet balanç del Festival del Circ que s´ha celebrat a la ciutat. La formació ha criticat un cop més «els tractes favorables per part del govern envers els organitzadors», així com diversos «problemes i incompliments» detectats durant el Festival. Per això exigirà que es revisi el suport municipal a la iniciativa.

Respecte a l´emplaçament, la CUP ha recordat que «incompleix» el reglament d´usos i activitats vigent actualment a la Devesa. Pel que fa al pagament de taxes, ha criticat que no s´hagi fet pagar la taxa per a activitats amb ànim de lucre a la Devesa, «força superior a la taxa d´ocupació per a circs que l´equip de govern ha decidit aplicar a l´esdeveniment». També ha denunciat que el consistori hagi finançat el festival privat amb 65.000 euros de fons municipals sense cap «justificació tècnica» i que s´han detectat «incompliments greus en prevenció de riscos laborals en el muntatge» de les instal·lacions.