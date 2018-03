Denunciaran el cas de sarna al comitè de salut dels Mossos

Algun dels joves que formen part del grup de menors escapolits de centres i extutelats que actuen pel parc Central i que fan anar de bòlit la policia tenen sarna. Aquest fet, com va avançar Diari de Girona, ha provocat problemes als agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona quan els han d'arrestar ja que hi ha perill que la infecció es propagui. La indefinició dels protocols a seguir ha posat en alerta els sindicats policials.

Des de la Uspac (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) es qualifiquen de «molt greus» els fets viscuts a Vista Alegre, la setmana passada després de la detenció d'un dels nois. S'apunta que els protocols «d'actuació no estan ben definits». El sindicat Sap-fepol hi coincideix. La portaveu, Imma Viudes, reclama que el protocol sigui més àgil i es queixa que no fixi terminis quan se segueixen les indicacions. Ho denunciaran al comitè de seguretat i salut laboral dels Mossos.

El noi detingut va passar la nit a la comissaria i els agents que hi van tenir contacte es van haver d'equipar amb roba especial per evitar el contagi. L'endemà es va haver de protegir la zona amb punts senyalitzats que no es podien tocar i per on no es podia passar. Els cotxes també es van haver de netejar.



S'hi han afegit noies

El grup de nois se sol reunir en espais amb accés a xarxes wifi públiques, on es passen hores. Sobretot al parc Central i a l'estació de la Renfe. Roben telèfons mòbils i fan estrebades de bosses de mà en carrers propers. El grup està format per una quinzena de joves. Darrerament hi han aparegut algunes noies. N'hi ha que viuen a Girona i altres que es mouen en tren. Alguns policies ja coneixen qui té la infecció i prenen mesures com portar guants o quedar-se a un metre de distància.