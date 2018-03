Girona vol millorar els lavabos públics

L'Ajuntament de Girona està treballant en un pla per millorar els lavabos públics que hi ha a la ciutat. N'hi ha alguns, com els de la plaça Independència o la Rambla, que són molt antics i tenen problemes d'accessibilitat. A més, se'n volen instal·lar als barris que ho necessiten. Per això, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, el consistori està elaborant un pla per veure quins lavabos haurien de ser reformats i en quins punts de la ciutat se n'haurien d'instal·lar de nous.

«Estem treballant en una anàlisi de tots els lavabos que hi ha a la ciutat, per veure en quina situació es troba cadascun i què cal fer per condicionar-los», assenyala Alcalà. Els més vells són els de la plaça Independència i la Rambla, que requereixen algunes reformes, sobretot per fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. Segons explica Alcalà, el de la Rambla seria el més senzill d'adaptar, mentre que en el cas del de la plaça de la Independència les obres serien més complicades.

Però malgrat que aquests són dos dels més populars (i cèntrics), n'hi ha alguns més en altres punts de la ciutat. Altres lavabos que hi ha a Girona són els de la Devesa (tant al parc com a la rotonda del Rellotge), del carrer del Carme (als jardins Pablo García Cortés), del carrer Berenguer Carnicer (al costat del Punt de Benvinguda de la ciutat) o del costat del parc infantil de Domeny, entre altres. Aquests darrers estan fets amb mòduls prefabricats i, segons Alcalà, funcionen molt bé. És per aquest motiu que l'estudi també servirà per determinar a quins nous espais de la ciutat es podrien ubicar els lavabos. A més, la idea inicial és que els nous equipaments es puguin fer a través d'aquests mòduls, ja que encara hi ha moltes zones de la ciutat que no queden cobertes per aquest tipus d'equipaments.

L'Ajuntament de Girona ja fa uns mesos que estudia la possibilitat d'incorporar nous lavabos. La proposta va sortir en el ple de l'Ajuntament, després que s'apaprovés per unanimitat la moció que va presentar ERC-MES. En aquesta es demanava específicament la instal·lació de més lavabos públics a la ciutat, davant de la necessitat que hi ha. En el text, es destacava que a Girona només hi ha set lavabos públics i s'acordava «estudiar quines són les zones de la ciutat que estan mancades de lavabos públics escoltant les demandes de comerciants, veïns i col·lectius diversos». D'altra banda, també s'acordava «estudiar quina és la millor manera de prestar aquest servei tenint en compte els criteris de privacitat, higiene, senzillesa i accessibilitat». La proposta també determinava, després d'extreure unes conclusions, procedir a instal·lar més lavabos fixos.

Finalment, s'emplaçava a estudiar la gratuïtat del servei i preveure la instal·lació de lavabos públics temporals per a grans esdeveniments.