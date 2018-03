Jutgen un home acusat d'haver agredit sexualment d'una noia prop d'una discoteca de Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat avui un home d'origen colombià i veí de Salt acusat d'abusar sexualment d'una jove a prop d'una discoteca de Girona.

Els fets s'haurien produït el 21 de gener del 2017 quan la noia va pujar al cotxe del processat que l'havia de portar a casa. Tal com ha explicat avui la víctima, l'acusat en lloc de dirigir-se a Salt, va aturar el seu cotxe en un altre pàrquing més allunyat. En un primer moment, l'home li va tocar els pits i la vagina i va intentar treure-li la roba però no ho va aconseguir perquè ella es va resistir, deixant clar que no volia mantenir relacions sexuals i que volia sortir del vehicle.

Va ser llavors quan el processat es va descordar els pantalons i es va començar a masturbar agafant-la a ella pel cap amb l'altra mà i obligant-la a posar-se el seu penis a la boca. L'home va ejacular en tota la cara de la noia deixant tacada la bufanda i la jaqueta que aquesta portava.

La versió del processat, però, ha estat totalment diferent. L'home va relatar una situació molt similar, però emmarcant el sexe oral en uns fets consentits. Segons ell, la dona el va provocar amb tocaments previs i va ser ella qui li va demanar que s'aturés amb el cotxe. Després de la fel·lació que li va practicar va dir que ella es va posar agressiva i que li va demanar cocaïna. Al no poder-li oferir, perquè no en portava, la va haver de fer fora del cotxe perquè ella el va començar a pegar i insultar. "L'únic moment en què vaig utilitzar la força va ser aquell, i si haig de ser castigat que sigui per això" ha dit durant la vista.

L'acusat ja va estar privat de llibertat per aquesta causa des del 27 de gener del 2017 fins al 9 de març, que va sortir de la presó pagant una fiança de 5.000 euros. Durant la vista també han declarat altres testimonis com el doctor que va tractar a la víctima, l'agent que va redactar l'atestat o els pèrits. En les seves darreres declaracions l'encausat va insistir que s'havia tret els fets de context i que si ella hagués volgut evitar la situació li "hauria pogut mossegar" el penis.

El ministeri fiscal demana 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i una multa de 900 euros per un altre de lesions. També sol·licita una indemnització de 6.000 euros pels danys morals que li va causar en el seu moment a la víctima. L'acusació particular eleva la pena de presó a 11 anys i una multa de 600 euros pels mateixos delictes. La indemnització en aquest cas seria de 10.245 euros. Finalment la defensa en demana l'absolució perquè considera que els fets no queden prou acreditats i que no hi ha prou elements per saber si la relació va ser consentida o no. El judici ha quedat vist per sentència.