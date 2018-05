Enxampen un veí de Girona que venia dos caps de caiman dissecats per internet

La Guàrdia Civil han enxampat un veí de Girona que venia dos caps de caiman dissecats per internet. Es tracta d'una troballa curiosa i que va ser possible després que se'l va informar que s'estava produint aquest tipus de venda il·legal a la xarxa.

Els agents van comprovar que en una pàgina web dedicada al col·leccionisme hi havia un anunci on es posaven a la venda dos cranis de cocodril dissecats.

Per aquest motiu, van buscar el venedor i després de seguir-li pista van poder comprovar que era un veí de Girona. Davant de la possible venda il·legal, hi van contactar. Després de l'anàlisi corresponent, van poder comprovar que els dos cranis de caiman eren de Florida i en concret, de l'espècie Aligator sinensis.

Uns animals, que segons informa el Seprona (Servei de Protecció de la Natura), estan emparats pel Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres i en el Pla d'Acció Espanyol contra el Tràfic il·legal i Furtivisme Internacional d'Espècies Silvestres.

Davant dels fets, els especialistes en medi ambient de la Guàrdia Civil van demanar al propietari la documentació que els mostrés que tenia llicència per tenir aquests cranis.

Llavors, segons la policia, el propietari va explicar que no tenia documentació i que va adquirir els caps en un mercat setmanal.

Per tot això, els agents van denunciar el propietari i li van aixecar acta per Infracció Administrativa de Contraban. També van comissar els cranis cautelarment i els van posar a disposició de l'administrador de la duana de La Jonquera. La Guàrdia Civil recomana que abans de comprar aquest tipus d'articles en mercats se'n comprovi l'origen i se sol·liciti la documentació que empari aquests objectes.