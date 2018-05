El Camp de Mart de la Devesa es desperta sense vehicles després de quatre anys

Imatge insòlita i desitjada per molts usuaris i veïns de la Devesa. El Camp de Mart va aparèixer ahir sense cotxes. L'Ajuntament de Girona havia anunciat que a partir del mes de maig no s'hi podria aparcar després de més de quatre anys de permetre-ho. A canvi, havia habilitat, des de feia dues setmanes, tot l'espai d'estacionament davant de l'antiga sala de ball com a àrea verda d'aparcament, amb una hora gratuïta, per poder fer les compres, els dies de mercat. O sigui, dimarts i dissabtes. Ahir, però, era festiu i no es pot valorar l'efectivitat perquè no s'havia de pagar.

Aquest dimarts era el primer dia que les tanques no estaven obertes per permetre l'accés al Camp de Mart. Només s'hi veien alguns esportistes i algunes persones passejant gossos. També hi havia els blocs de formigó que, un al costat de l'altre, han fet de delimitació per deixar clar quin era l'espai d'aparcament permès. Aquestes peces s'han de retirar. Tot plegat havia arrencat el març del 2014, després d'un seguit de reunions tenses entre els marxants i l'Ajuntament de Girona i diverses assemblees. Les dues parts van pactar i aprovar l'acondicionament del Camp de Mart de la Devesa com a aparcament dos cops a la setmana: els dimarts i dissabtes. La idea era que els clients del mercat puguessin aparcar a prop, sense pagar. Es va fer tot i que l'equip de govern havia estat parlant i prometent que a l'interior del parc no hi entrarien cotxes.

Aquesta concessió va molestar alguns veïns de la Devesa, inclosa l'Associació de Veïns, que no es va cansar de recordar que un parc no pot ser mai un aparcament per a vehicles de motor. Al Camp de Mart hi han estat aparcant uns 300 vehicles dos cops a la setmana més de quatre anys.

Només no ha estat així quan en lloc de vehicles hi ha hagut les carpes de grans dimensions de diferents activitats firals, tampoc volgudes per alguns dels resident de la zona. L'Ajuntament va prometre que la mesura seria temporal i que treuria l'opció d'estacionar dins del parc.

Mentre es buscava una alternativa, el consistori va anar aplicar altres mesures per anar impedint l'entrada de vehicles a d'altres punts del parc que no fossin el Camp de Mart.

La Devesa està envoltada de pilones de fusta per dificultar el pas de vehicles i es van fer obres al passeig perimetral, que ressegueix el Ter. Aquella reforma, que va servir per treure asfalt i posar-hi sauló, va provocar la prohibició d'aparcar en aquella zona. S'hi accedia des del pont de la Barca.

Finalment, pel que fa al Camp de Mart, la solució ha estat la nova àrea verda de davant de la sala de ball. Són 271 places, repartides entre les 210 del carrer riu Güell, 41 a Bonastruc de porta i 20 al carrer Cerverí. S'ha decidit que els dies de mercart hi hagi una hora d'aparcament gratuït. És el temps que es considera suficient per fer la compra al mercat. Aquesta primera hora s'ampliarà a dues hores en les properes setmanes per tal de respondre a una petició de la Taula del Mercat de Girona, i s'aplicarà tan bon punt s'aprovi per ple la modificació de l'ordenança que ho regula. La voluntat del govern és aprovar aquesta modificació en el ple del mes de maig.