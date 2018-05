El Barri Vell, ple d'arbres grocs i coloms

Òmnium Gironès, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Ateneu d'Acció Cultural s´han unit aquest any per impulsar conjuntament el muntatge «El bosc de la llibertat» per Temps de Flors, un projecte que «se centra en la simbologia de la llibertat i de la pau pels moments delicats que viu Catalunya». El muntatge format 450 «arbres» i 6.000 reproduccions de coloms blancs es pot contemplar en una vuitantena de balcons del Barri Vell. Les entitats que han impulsat el muntatge destaquen que « El bosc de la llibertat serà groc perquè aquest color s'ha guanyat un lloc a tots els pobles i ciutats de Catalunya per expressar el rebuig al que està passant al país i el que està passant amb els presos polítics i els exiliats».