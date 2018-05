L'accés a la cisterna dels Caputxins, del segle XVI, ha quedat obert

La porta que impedeix l'entrada a la vella cisterna dels Caputxins, del segle XVI, ha quedat oberta. Antigament, l'accés, situat a la muntanya a la part sud-est de les Pedreres i a tocar del Pirulí, estava tancat i protegit amb un cadenat que, ara, ha desaparegut. Aquest cap de setmana hi han entrat diferents persones, malgrat que a l'interior no hi ha cap punt de llum i queda completament fosc.

L'accés està tancat des de fa anys després de comprovar que hi entrava gent a dormir, a fer pintades, beure alcohol, drogar-se o llançar-hi animals morts o motos.

Des de fa anys, hi ha demandes per tal que es faci visitable, pel seu valor històric. Es tracta d'un antic dipòsit d'aigua del s. XVI que va servir als residents d'un convent dels caputxins i a un fort de defensa. Fa 10 metres de llarg i 12 metres d'ample. Són 120 metres quadrats que, amb una alçada de 6,4 metres permetria acumular 700 metres cúbics d'aigua, equivalents a uns 700.000 litres, tal com va dibuixar fa uns mesos el delineant Jordi Pericot. La cisterna està construïda, ja en origen, amb quatre voltes gòtiques ogivals al centre que aguanten l'estructura perquè no cedeixi.