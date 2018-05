Demanen que les AMPAs segueixin gestionant els menjadors escolars

Els grups d'ERC-MES i la CUP- Crida per Girona presentaran una moció al proper ple perquè les AMPAs i les AFAs segueixin gestionant els menjadors dels centres escolars. Els impulsors han explicat que «el Consell Comarcal del Pla de l'Estany ja ha comunicat a algunes associacions de famílies que no els renovarà el conveni de gestió, i això ha generat alarma i molts dubtes entre les entitats». Afirmen que la situació comportaria «una important pèrdua de control sobre els aspectes del menjador escolar, cosa que dificultaria enormement l'adaptació a les necessitats i al projecte educatiu de cada centre: no seria un gestió de proximitat com fins ara» i temen que pugui replicar-se a Girona. El problema, segons expliquen, és de naturalesa jurídica i demanen al Departament que «trobi una fórmula per tal que les AMPAs i AFAs puguin seguir gestionant els menjadors escolars».