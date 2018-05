Colors de la vida al Centre Cívic Ter per Temps de Flors

"Mans de dones cercant els colors de la vida" és el nom del projecte de Temps de Flors que hi ha al Centre Cívic Ter. Les seves autores afirmen que ha estat una experiència enriquidora i un punt de trobada de dones que han compartit els seus coneixements per crear el muntatge a partir de les seves experiències vinculades als fils, als teixits... Les voluntàries asseguren que estan molt contentes del camí que han fet els grups Espai de la Dona, Entre Mans i Grup d'Intercanvi de Labors de l'Esquerra del Ter fins arribar a finalitzar el muntatge. Animen tothom "a passejar més enllà del casc antic de la ciutat i a visitar les experiències que us ofereixen els barris que l'envolten".