Gran èxit de les experiències de realitat augmentada a l'Espai Gironès

Les experiències de realitat augmentada de les ulleres Samsung Gear a l'Espai Gironès, atrauen un gran nombre de públic. Dissabte passat els visitants van poder experimentar amb aquesta oferta, que es repetirà el dissabte 26 de maig ( de les 10h a les 14h i de les 16:30 a les 20:30h), a la planta baixa del Centre. A més, el dissabte 26 de maig (de les 10h a les 14h i de les 16:30 a les 20:30h) el Centre Comercial rebrà la visita d'un robot humanoide per donar a conèixer l'última tecnologia en robòtica a nivell mundial.

El món de la robòtica, la realitat virtual i dels planetes són el fil conductor dels actes que es duen a terme aquest mes de maig amb motiu del 13è aniversari de l'Espai Gironès. Una temàtica que està en sintonia amb la campanya institucional del Centre Comercial L'Espai Infinit.

Fins el 26 de maig l'Espai Gironès acull l'exposició "L'espai a l'Espai" que farà un recorregut interestel·lar per descobrir curiositats sobre els planetes del sistema solar. La mostra es pot visitar a la planta baixa i a la primera planta del centre. D'altra banda, fins el 26 de maig (de dijous a dissabte) a l'Espai Petits s'han organitzat tallers infantils per aprendre a muntar i programar petits grans robots. I el divendres 25 de maig (de les 17:30h a les 20h) a la zona de restauració del Centre Comercial s'instal·larà Blau, el Planetari.



Importants regals

Amb motiu del 13è aniversari, durant aquest mes de maig l'Espai Gironès repartirà 11 regals importants: un iPad Pro, tres Samsung S9, tres iPhone X, dos Gear 360 i dos Parrot Drone. Fins al moment ja s'han repartit 6 d'aquests regals: 2 Parrot Drone, 1 càmera Gear 360 , 2 iPhone X i 1 Samsung S9. Per aconseguir-los cal passar pel Punt d'informació amb tiquets de compres realitzades al Centre Comercial. Per cada tiquet o tiquets que sumin un mínim de 50 euros l'Espai entrega un codi que després s'ha d'introduir en una pantalla tàctil situada al costat del Punt d'Informació. Des d'aquesta pantalla, que simula una nau espacial, s'anuncia si hi ha premi o no.

A més, cada setmana es regalen a través de les xarxes socials del Centre codis per optar als obsequis.