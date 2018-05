La Fundació Ramon Noguera il·lustra les bosses de La Caixa

Els usuaris dels centres ocupacionals que la Fundació Ramon Noguera té a Girona i Llagostera han estat els encarregats d'il·lustrar les bosses que regala CaixaBank als seus clients durant Temps de Flors. El projecte forma part d'un concurs que ha impulsat l'Obra Social de La Caixa i, per aquesta ocasió, els dibuixos realitzats han estat inspirats en llocs emblemàtics de la ciutat de Girona com les cases de l'Onyar, la Catedral o el Pont de Pedra.

La Caixa ha organitzat per primera vegada un concurs de dibuix, anomenat Dibuixa Girona, entre els usuaris dels dos centres de la Fundació Ramon Noguera amb l'objectiu de seleccionar dues il·lustracions i estampar-les en bosses de cotó que regala entre els clients de les oficines de Girona durant els dies de l'exposició.

En el concurs hi van participar més de 80 persones amb discapacitat intel·lectual i cinc van ser seleccionats com a finalistes, dos dels quals han estat premiats amb l'estampació del seu dibuix en les esmentades bosses. L'acte d'entrega dels premis es va celebrar el 8 de maig i hi van poder assistir les famílies.