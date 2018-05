Enric Millo anul·la la reunió amb Marta Madrenas

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha anul·lat la reunió que tenia programada amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el proper 24 de maig, i que havia de servir per desencallar temes de ciutat després que Madrenas trenqués les relacions entre les dues institucions arran de les càrregues policials de l'1 d'octubre.

En una carta dirigida a l'alcaldessa, Millo argumenta la seva decisió per la voluntat de Madrenas "d'alterar l'ordre del dia proposat per la reunió per centrar-lo en d'altres aspectes polítics", així com per les declaracions públiques que ha fet l'alcaldessa sobre la reunió i les relacions de l'Ajuntament amb l'Estat, que, a parer de Millo, "desvirtuen l'objectiu inicial de la reunió".

El delegat del govern també diu que Madrenas es va oposar a la participació en la trobada de tècnics dels diferents organismes i empreses públiques de l'Estat que participen en obres a Girona, el que considera "una mostra de la manca de voluntat de mantenir una veritable reunió de treball per convertir-la en una trobada estrictament de confrontació política que en res beneficia als veïns de Girona".