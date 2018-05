Girona aprova la reforma de la cruïlla dels carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener

L'Ajuntament de Girona ha aprovat avui inicialment per Junta de Govern Local el projecte de reforma de la cruïlla dels carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener. L'objectiu d'aquesta actuació és eliminar la rotonda existent en aquest encreuament i crear un espai de circulació regulat per semàfors per millorar tant el trànsit com la seguretat de vehicles, bicicletes i vianants.

El projecte inclou també la reordenació de l'àrea d'aparcament que hi ha en aquesta zona, per tal d'integrar-la millor a l'entorn i adequar-ne l'accés, i la reforma del passeig central, que limita els dos sentits de circulació. En el marc de les actuacions es preveu substituir també els punts de llum existents per nous llums LED i ampliar els punts actuals d'enllumenat.

La reforma de la cruïlla d'aquest punt de l'entrada sud de la ciutat "és una de les actuacions prioritàries per l'equip de govern, tal com vam manifestar quan vam presentar el pla d'obres a curt i mitjà termini", ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. El regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament, Joan Alcalà, ha explicat que "és una actuació molt important pel que fa a la mobilitat i a la seguretat en la circulació de la zona, molt propera a un centre escolar".

Després del període d'exposició pública i de l'aprovació definitiva, es licitarà el projecte per un import de 643.335,73 euros (IVA exclòs). Es preveu que el termini d'execució de les obres sigui de quatre mesos i que aquestes comencin a principis del 2019.