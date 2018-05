El nombre de pisos turístics que hi ha a Girona creix un 50% en un any

La ciutat de Girona compta amb 593 pisos d'ús turístic, segons el registre de la Generalitat, actualitzat el dia 16 de maig. La xifra suposa un creixement del 50% respecte a les xifres de fa un any. La gran majoria d'aquests habitatges estan situats al Barri Vell de la ciutat, essent els carrers Ballesteries (29 pisos turístics) i Cort Reial (26) els que tenen una concentració més alta. De fet, més del 10 per cent d'habitatges del Barri Vell ja es destina a finalitats turístiques.

El creixent interés turístic de Girona i l'auge de plataformes en línia com Airbnb han impulsat aquest fenomen a la ciutat. En reiterades ocasions, l'equip de govern ha considerat que la proliferació de pisos no suposa un problema, mentre que grups de veïns, com ara la plataforma Més barri, menys pisos turístics, ressalten que els preus de lloguer s'han disparat i que s'estan expulsant veïns del Barri Vell. Des d'aquesta entitat reclamen, entre d'altres, una moratòria de llicències per a nous pisos turístics, més control de la normativa i realitzar un cens públic de pisos regularitzats, identificar a la façana dels edificis que hi ha pisos turístics, i establir un límit màxim de pisos turístics per zona.

La proliferació de pisos turístics va ser un dels eixos del debat que va organitzar la CUP dijous al vespre, en el qual van participar la portaveu d'EH Bildu a l'Ajuntament de Sant Sebastià, Amaia Almirall; Òscar Domènech, de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible de Barcelona i Arnau Barquer, de la plataforma Més barris, menys pisos turístics. Els dos primers van exposar com s'ha gestionat el fenomen dels pisos turístics des de les seves respectives ciutats, mentre que Barquer va explicar la tasca que han dut a terme des de la plataforma a la ciutat.

Fa pocs mesos, l'entitat va presentar una moció a l'Ajuntament que proposava diverses mesures per regular els habitatges d'ús turístic, inclosa una moratòria immediata de llicències fins que no s'aclareixin els efectes que tenen sobre el preu del lloguer. La proposta, però, només va rebre el suport de CUP i ERC, ja que CiU, Ciutadans i PP hi van votar en contra i el PSC es va abstenir.

Arran d'aquesta moció, però, l'equip de govern va convidar la plataforma a participar en el Pla Estratègic de Turisme. Barquer ha explicat que van participar en una sessió i que havien de tenir la informació resultant el 31 de març, però que a hores d'ara encara no els ha arribat. Tot i això, Barquer assegura que des de principis d'any la situació no ha canviat, al contrari, que han augmentat les llicències de pisos turístics i el preu no ha deixat de pujar, un 20% en els darrers cinc anys. En aquest context, lamenten que l'equip de govern no els ofereix solucions, ja que estan a l'espera d'un Pla Local d'Habitatge i un Pla Estratègic de Turisme que encara no s'han concretat. En aquest sentit, assenyala que, malgrat que l'Ajuntament no hi veu un problema, hi ha cada cop més gent que contacta amb la plataforma per fer-los arribar els seus casos.

Pel que fa a l'Ajuntament, la regidora de Turisme, Glòria Plana, ha indicat que gran part de l'augment es deu al fet que molts dels propietaris d'aquestes activitats han legalitzat els habitatges. Plana insisteix que les conclusions del Pla Estratègic de Turisme i el Pla Local d'Habitatge són els documents que marcaran les pautes a seguir. A més, nega que hi hagi «gentrificació» i recorda que «ara mateix hi ha més gent que mai empadronada al Barri Vell». Finalment, recorda que el turisme familiar busca habitacions per a 4 persones (o més) i que en aquest sentit, els apartaments turístics són un complement dels hotels.