Girona aprova un pla per eixugar el dèficit de mig milió de l'Auditori

El ple de Girona ha aprovat tirar endavant un pla per eixugar el dèficit de gairebé mig milió d'euros que arrossega l'Auditori-Palau de Congressos i evitar que l'equipament entri en concurs de creditors. La majoria d'aquestes pèrdues (més de 446.000 euros) deriven de la reclamació de l'IVA de les subvencions culturals. Ara, el consistori actuarà per deixar tot el deute a zero i impulsarà un pla de reequilibri financer per evitar que l'Auditori torni a entrar en números vermells.

El debat d'aquest punt al ple, però, no ha estat exempt de polèmica. L'oposició en bloc –sobretot, la CUP- ha criticat que aquest dèficit també es deu a una "mala gestió" de l'equipament i ha criticat que, des de fa temps, l'Auditori no tingui cap director al capdavant. D'altra banda, el ple també ha aprovat demanar que el termini per dur a terme les obres a la incineradora de Campdorà s'allargui per al 2022. Dels més de 27 milions d'euros (MEUR) que costen els treballs, de moment només se n'han gastat poc més de 2 MEUR. La resta es troben pendents de rebre el vistiplau de Madrid, perquè amb l'aplicació del 155, és l'Estat qui ha d'autoritzar les transferències.