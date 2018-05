Més de 2.000 persones es concentren a Girona contra el 155

Més de 2.000 persones s'han concentrat aquest dilluns davant la subdelegació del govern espanyol a Girona contra "el xantatge del 155" i per denunciar que l'Estat "incompleix el compromís" de retirar-lo amb la formació de Govern. Els manifestants, amb estelades i cartells clamant per l'alliberament dels "presos polítics", han cridat proclames a favor de la vaga general. A més, el manifest de la Taula per la Democràcia anima a treballar per consensuar una "reacció col·lectiva" que vagi més enllà de les manifestacions de protesta i que impliqui "una desobediència davant d'un Estat que incompleix les seves pròpies lleis i anul·la la democràcia". El cant dels Segadors ha posat punt final a l'acte durant el qual també han intervingut els advocats voluntaris que porten la querella per les càrregues policials de l'1-O a Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva.

Més de 2.000 persones han respost a la crida de la Taula per la Democràcia i han sortit al carrer a Girona aquest dilluns per denunciar que l'estat espanyol –amb el beneplàcit del PSOE i Cs- està "incomplint els seus compromisos" de retirar l'aplicació de l'article 155 un cop Catalunya formés Govern. "Ens han portat a unes eleccions il·legals que hem guanyat legítimament i, tot i això, volen, de nou il·legalment, mantenir el 155", ha denunciat el coordinador de l'ANC a Girona.

El manifest de la Taula per la Democràcia, que ha llegit el president d'Òmnium Gironès, Sergi Font, fa una crida a "totes les entitats i organitzacions democràtiques" a respondre "de manera unitària, transversal, contundent i pacífica" a una nova "provocació". Aquesta vegada, però, insten a articular una "recció col·lectiva" que vagi més enllà de les manifestacions i que impliqui una "desobediència davant d'un Estat" que incompleix "les seves pròpies lleis". Els manifestants han secundat la proposta amb crits de "vaga general".

Critiquen, també, que l'Estat faci "xantatge" a les institucions catalanes. "El govern espanyol ha decidit mantenir un estat d'excepció a Catalunya per evitar reconèixer el conflicte polític i pretén acabar, per la via repressiva i judicial amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya", han denunciat i, a més, han assegurat que l'única voluntat de Madrid és "humiliar" Catalunya.

No han faltat, tampoc, proclames a favor de l'alliberament dels "presos polítics" i bona parts del manifestants duien pancartes en aquest sentit. "La ciutadania de Catalunya va votar majoritàriament la restitució del Govern que havia estat il·legalment i il·legítimament destituït per part del govern espanyol", han criticat. Aleshores, han exigit que tots els consellers nomenats pel president Quim Torra puguin prendre possessió del càrrec.

"Tenen els drets polítics intactes i no hi ha cap base legal per no publicar els seus nomenaments", argumenten. En aquest sentit, la Taula per la Democràcia insta a continuar fent passos endavant per assolir la República catalana i "donar compliment al mandat del referèndum de l'1 d'octubre".

Durant l'acte, ha intervingut també el portaveu dels advocats voluntaris que porten la querella dels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva per les càrregues de l'1-O. Albert Carreras ha atribuït a la "fermesa" de les víctimes que han "mantingut" la denúncia de les agressions que van patir, que ara un jutjat investigui la Guàrdia Civil i la policia estatal per tortures.

També ha pres la paraula el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, que ha recordat que la fiscalia ha decidit tirar endavant amb la investigació contra els alcaldes per l'1-O i denuncia que l'objectiu és "inhabilitar la primera línia política" als municipis tenint en compte que l'any vinent hi ha eleccions. "Ens trobaran ferms i alçats", ha respost.

L'acte ha acabat amb el Cant dels Ocells i els Segadors i amb crits de "Catalunya lliure".