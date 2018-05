Una cooperativa podria gestionar el bloc inacabat de l'antic mercat de Sta. Eugènia

El govern de Girona (CiU) va reconèixer durant el ple de dilluns que a la ciutat hi ha una manca d'habitatge, i que cal treballar per planificar la vivenda a la ciutat i molt especialment els lloguers socials. En aquest sentit, la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, va explicar que en els darrers mesos s'han reunit amb entitats bancàries, però que la predisposició a la col·laboració que havien detectat inicialment no s'ha acabat concretant. De fet, a preguntes del PSC va admetre que des del mes de novembre la Taula d'Emergències només ha gestionat tres habitatges, xifra que, a parar dels socialistes, és totalment insuficient. Per això, l'equip de govern ha decidit obrir noves perspectives en el món de l'habitatge, i una de les opcions que estan estudiant són les cooperatives. En el ple de dilluns, tots els partits van aprovar per unanimitat una moció d'ERC-MES per promoure les cooperatives d'habitatge a la ciutat, que inclou que s'estudiï la viabilitat de cedir l'edifici municipal inacabat de la plaça Leo Joher -als terrenys de l'antic mercat de Santa Eugènia- a una cooperativa d'habitatge per tal que l'acabi de construir i el gestioni.

Es tracta d'un edifici sobre el qual, segons va recordar Palau, hi havia un ligiti que s'ha resolt favorablement a l'Ajuntament. Ara, va indicar, «és el moment d'adoptar compromisos, veure què s'ha de fer i com s'ha de fer» amb aquest bloc. Per això, va assegurar que el pla de l'equip de govern passa per canviar-lo d'habitages de mercat a habitatge social, i malgrat que hi ha planificat un espai per a la gent gran que s'haurà de respectar, estudiaran si es pot gestionar a través d'una cooperativa. Palau, però, va advertir que «no és fan fàcil com sembla».

El regidor d'ERC-MES Martí Terés, per la seva banda, va recordar que l'edifici de la plaça Leo Joher correspon a una promoció d'habitatge social duta a terme per l'empresa pública municipal Vivendes de Girona que va restar inacabada, de manera que l'estructura es va degradant de mica en mica. Per això, i tenint en compte que Vivendes de Girona ha estat inactiva i sense recursos en els útims anys, defensa que la millor opció és cedir l'estructura d'una cooperativa d'habitage per tal que l'acabi de construir i gestionar. Segons va apuntar dies enrere la portaveu d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, es tracta d'una fórmula força habitual al nord d'Europa i que es pot convertir en una «alternativa habitacional davant dels problemes que té la ciutadania de Girona d'accés a un pis per culpa de la baixa oferta, l'especulació i l'alça de preus».

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, lamenta que durant els últims set mesos el govern de CiU no hagi prioritzat les polítiques socials. «És molt preocupant i absolutament insuficient que en només set mesos hagin aconseguit tres pisos a la mesa d'emergència d'habitatge, quan només a l'abril va haver-hi 22 famílies desnonades a la ciutat que esperen una resposta per part del govern», indica.

Segons recorda la representant socialista, durant l'any i mig que els socialistes van estar al govern van aconseguir ampliar el parc social d'habitatge de l'Ajuntament en gairebé 200 pisos.