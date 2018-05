Els caçadors han capturat 230 senglars a Girona les dues darreres temporades

Els agents rurals i les dues colles de caçadors de Girona han capturat un total de 230 senglars a Girona i els boscos de l'entorn les dues darreres temporades. Es tracta de la Colla Campdorà i la Colla Tall Gros. La darrera temporada han estat 115 animals, la mateixa xifra que l'any anterior.

Aquesta darrera temporada es van caçar 86 exemplars en les actuacions ordinàries que fan les colles, normalment els caps de setmana, i els agents rurals. A més, s'han autoritzat i organitzat set actuacions extraordinàries. Han servit per abatre 31 ungulats més. En la darrera, que es va fer a principis d'aquest any, es van caçar set animals. Les incursions, a més de malmetre camps i conreus, suposen passar per carrers i carreteres posant en perill la circulació dels vehicles.



Àrees de seguretat

Les batudes es fan, segons consta a la Memòria de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient corresponent a l'any 2017 en diferents «grans àrees de seguretat». El cos d'Agents Rurals fa controls i aguaits nocturns amb armes de foc al sector Oest de la ciutat, atesa «l'important presència de senglar i al perill que suscita la proximitat d'aquest ungulat a les vies de comunicació i a les zones verdes de la ciutat». Pel que fa a altres àmbits de la zona de seguretat del municipi, els caçadors han realitzat actuacions de control de senglars a Domeny Sud, i als boscos de Taialà, Sarrià de Ter, Palau i Montilivi.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha explicat que l'estratègia, conjuntament amb els agents rurals, és la d'anar autoritzant aquesta batudes extraordinàries per aconseguir «reduir el que ja en podem dir que és una plaga».

Els animals cada cop perden més la por i s'aproximen als nuclis urbans sense temor a la presència humana. De fet, en els darrers mesos se n'ha pogut veure en diferents barris «verds» de la ciutat com Domeny, Pedret o el Pont Major. Però fa unes setmanes també al carrer riu Güell de Girona, al mig del barri de la Devesa. Fa uns anys, els Mossos d'Esquadra ja van abatre un animal a l'entrada d'un aparcament també d'aquest carrer.

En moltes ocasions s'han pogut veure exemplars a les ribes del Ter de Fontajau, procedents dels boscos de Domeny o de l'illa del Ter i també al parc de la Devesa, fins i tot, a sobre d'una taula de pícnic. A les ribes del Ter, sovint s'hi pot veure el terra remenat perquè els animals hi busquen aliment. També se n'ha retirat de morts als boscos del Puig de Montilivi, a prop del parc Científic de la UdG.



Mesures alternatives a la caça

Hi ha diferents municipis que estan provant noves mesures per foragitar els ungulats. A Salt per exemple, es va fer una prova pilot instal·lant un tancat electrificat amb estaques de fusta amb una esponja impregnada de feromones de llop per evitar les incursions de senglars a les hortes de les Deveses, on hi ha molts conreus.

A més, els agents rurals, en determinats municipis estan posant trampes, com ara gàbies, per caçar els senglars. A Girona, Narcís Sastre no descarta posar-ne en punts molt concrets on es té coneixement que hi ha animals, vista l'experiència dels rurals. Per exemple, a Domeny o l'illa del Ter. Des d'aquí, vorejant el riu poden arribar ràpid a les ribes del Ter i d'aquí a Fontajau, els barris de l'esquerre del Ter o, fins, i tot a la Devesa.