La Federació de Veïns fa 25 anys amb l'objectiu de créixer

La Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV) celebra avui els seus 25 anys d'història amb una gran festa a la Devesa, que inclourà un dinar popular, sardanes, actuacions musicals i nombroses activitats per a grans i petits. Segons explica el seu president, Josep Maria Castanyer, el seu principal objectiu és aconseguir aglutinar el màxim d'associacions veïnals possibles. I és que aquest és el seu gran repte pendent: en aquests moments reuneixen 18 de les 31 associacions de veïns que hi ha a la ciutat. Per això, esperen que la festa d'avui serveixi per obrir-se més a la ciutadania i a la resta d'associacions.

La celebració començarà a les onze del matí al Camp de Mart de la Devesa, amb la benvinguda i una rua amb els Diables del Ter, els Gegants de Santa Eugènia i la Banda marcial hondurenya 504. Tot seguit, a l'escenari gran hi haurà sardanes i actuació de les corals de Montilivi, Vista Alegre i Montjuïc, mentre que a l'escenari petit es faran partides d'escacs, conta contes i jocs gegants. A les dues hi haurà un dinar popular, i a la tarda continuaran les activitats amb havaneres, sevillanes, zumba i més jocs infantils.

Castanyer indica que molt pocs dels integrants actuals de la FAV hi són des del principi, però tot i això han aconseguit mantenir viva la federació. Segons indica, en formen part les associacions de Vila-Roja, Mas Ramada, Sant Daniel, Barri Vell, Montjuïc, Santa Eugènia, Can Gibert, les dues de St Narcís, Montilivi, Palau-sacosta, Mercadal,Pont Major, Devesa-Güell, Eixample, Pedreres, Carme-Vista Alegre i Domeny.

Segons el president, se senten «bastant» escoltats per l'Ajuntament, tot i que en alguns temes els hauria agradat que tingués més en compte la seva veu. Se senten molt satisfets dels pressupostos participats, on se'ls ha tingut molt en compte, i assenyalen com a grans temes de futur el nou Trueta, la Devesa o els pisos turístics.