Les acusacions mantenen els 21 anys pel crim del Caribbean

Després d'escoltar tots els testimonis, els investigadors, els forenses i la declaració dels dos processats al judici, el fiscal Víctor Pillado i l'advocada de l'acusació particular Mònica Tarradellas mantenen l'acusació per assassinat contra els dos acusats de clavar una pallissa mortal a un jove a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona el 31 de gener del 2016. Tot i això, tant la fiscalia com la família de la víctima han modificat el relat de fets tenint en compte les declaracions dels diversos testimonis. Sostenen que durant la nit hi va haver una primera baralla amb un dels acusats i la víctima com a implicats. Segons el relat de les acusacions, durant la disputa (provocada per un deute de drogues) el processat va agredir la víctima, qui va respondre traient un ganivet i fent-li un tall al llavi a l'acusat.

Segons les acusacions, l'altre acusat, va arribar al lloc de la baralla en aquest moment i va veure el primer ensangonat i el seu agressor que fugia corrents. Va ser llavors quan el va perseguir i uns metres més enllà, va aconseguir aturar-lo.

Aleshores, sostenen les acusacions, entre els dos el van començar a colpejar, sobretot a la zona del cap. Tot i que reconeixen que un dels acusats va parar d'atonyinar la víctima «segons abans» que acabés l'agressió, afegeixen que en aquest moment el jove agredit ja estava estès a terra, «indefens» i sense possibilitat de defensar-se mentre l´altre continuava donant-li cosses al cap.

Tot i aturar-se abans, consideren que també tenia intenció de matar la víctima o, com a mínim, sabia que era «probable» que morís com a conseqüència de l'agressió. «Les zones del cos atacades, la virulència i la reiteració dels cops van ser idònia per causar-li la mort», subratlla l'advocada de l'acusació particular.

Legítima defensa

L'advocat del primer, Joan Pere Zapata, va elevar a definitiu el seu escrit de conclusions provisionals i argumenta que no va ser un assassinat, sinó un homicidi imprudent en concurs amb un delicte de lesions. A més, sol·licita diverses atenuants perquè sosté que el processat va actuar en legítima defensa, fruit d'un arravatament, sota l'efecte de les drogues i l'alcohol i que ha consignat 10.000 euros per reparar el dany.

La defensa del segon, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, sol·licita l'absolució perquè sosté que aquest acusat no va propinar cap dels cops mortals a la víctima. Segons el relat de fets que fa l'advocat, l´altre acusat va clavar «tres trepitjades al cap de la víctima amb tota la seva ràbia» quan el seu client ja havia marxat del lloc. Com a alternativa proposa que el condemnin com a autor d'un delicte de lesions amb una atenuant d'embriaguesa perquè ell mateix va reconèixer que es va intercanviar algun cop de puny amb la víctima durant un primer forcejament.