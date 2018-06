Pep Pujols pren possessió com a nou regidor d'Educació i Esports

El ple d'ahir va servir perquè prengués possessió del seu càrrec el nou regidor d'Educació i Esports, Pep Pujols, que substitueix Isabel Muradàs, que va dimitir fa uns dies en ser investigada pel cas 3%. Pujols va prometre per la Constitució per imperatiu legal i va afegir que resta a disposició del Parlament i el president de la Generalitat en «la defensa del dret a l'autodeterminació del nostre poble».

L'entrada de Pujols a l'equip de govern suposa haver de fer un canvi de cartipàs, que l'equip de govern va voler aprovar ahir per via d'urgència. L'oposició, però, va demanar més informació, de manera que el punt es va deixar sobre la taula i es farà un ple extraodinari per aprovar-lo.