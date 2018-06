Tres activistes de l'Espai Antiracista declaren com a investigats per delicte d'odi arran d'una querella de PxC

Tres activistes de l'Espai Antiracista han declarat aquest dimarts com a investigats al Jutjat d'instrucció 2 de Girona arran d'una querella interposada per Plataforma per Catalunya (PxC) de Salt per suposats delictes d'odi, contra els drets fonamentals i revelació de secrets. Un centenar de persones, amb una pancarta on s'hi podia llegir 'Tothom és de casa. Salt diu no al racisme', s'han concentrat a les portes dels Jutjats de Girona per donar suport als encausats.

L'advocat dels activistes, Benet Salellas, ha anunciat que dimecres mateix demanarà al jutjat que arxivi el cas i subratlla que "plantar cara al discurs xenòfob" no pot ser cap delicte. Un regidor va interposar la querella per denunciar les mobilitzacions organitzades per l'Espai Antiracista contra PxC, ja sigui per Sant Jordi o per respondre a una concentració que van convocar. "Són accions que busquen contestar el discurs racista de PxC", ha afirmat Salellas.

Salellas ha recordat que precisament l'Espai Antiracista va néixer amb l'objectiu de "discutir i contestar" els discurs racista a Girona i a Salt. "Un discurs del qual PxC és un dels exponents", ha exposat. Per això, afirma que no deixa de ser "contradictori" que tres activistes acabin investigats per delicte d'incitació a l'odi.

En aquest sentit, l'advocat lamenta que el jutjat acabés admetent la querella. "Si demanem que al carrer i a les institucions no s'accepti que el discurs racista hi entri, que al final l'administració de justícia legitimi el posicionament de PxC admetent la querella i citant-los com a investigats és molt contradictori", ha destacat.

La querella, interposada per PxC per delictes d'odi, contra els drets fonamentals i revelació de secrets, denuncia un seguit de mobilitzacions organitzades per l'Espai Antiracista contra el partit (que a l'Ajuntament de Salt compta amb dos regidors). En concret, afirmen que els activistes han "boicotejat sistemàticament amb contra campanyes on s'incita l'odi" actes públics en els quals ha intervingut el regidor Sergio Concepción.

Un d'aquests actes és una concentració convocada el 20 de març del 2017 davant l'Ajuntament de Salt sota el lema 'Per un poble més segur'. "L'Espai Antiracista ràpidament va reaccionar per impedir que s'exercitessin els drets legítims dels ciutadans de Salt convocant una altra concentració al mateix lloc i a la mateixa hora", descriu la querella.

A més, afegeixen que a través de xarxes socials van intentar "incrementar l'odi" contra el regidor destacant d'ell "una afiliació neonazi i genocida". En aquest punt, també denuncien que es va filtrar des de l'ajuntament una còpia de l'imprès de comunicació de la concentració. "Un document que no podien tenir en el seu poder", afegeixen.

Salellas subratlla que la concentració convocada per PxC buscava "vincular problemes de seguretat amb el fet migratori", un dels exemples que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) posa com a exemple de generació de discurs d'odi. "Cada vegada que PxC intenti, des del carrer, generar discurs racista, hi haurà una xarxa social molt sòlida, molt plural i molt transversal que plantarà cara a aquestes consignes", ha defensat.



Sant Jordi

PxC també denuncia les mobilitzacions de l'Espai Antiracista per Sant Jordi dels anys 2015 i 2017 davant de la parada que situen al passeig de Salt. En el de l'any passat, la formació assegura que els manifestants van "aïllar la parada i, després, van anar apropant una mena de barrera amb la intenció d'aixafar el lloc", una acció que va "ser evitada per la intervenció dels Mossos d'Esquadra".

La defensa dels investigats exposa que es va tractar d'una acció "simpàtica" que proposava pintar un mural en plafons davant de la parada. Salellas recorda, a més, que els Mossos d'Esquadra no van considerar necessari imputar ningú i assenyala que això és perquè des del punt de vista de l'ordre públic la mobilització va discórrer amb la "màxima normalitat".

Per tot això, Salellas ha avançat que aquest dimecres mateix, després de la declaració dels tres investigats, sol·licitarà al jutjat el sobreseïment lliure del cas perquè entén que els fets denunciats "no són delictius". "Esperem que la jutgessa ho acordi i que la fiscalia també estigui en aquesta mateixa tessitura", ha conclòs.