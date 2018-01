Interposen una denúncia després de la mort d'un gos pels petards de Cap d'Any

L'advocada Sandra Barrera, en representació de Patricia Armas, va interposar avui una denúncia administrativa davant l'Ajuntament de la Laguna, a Tenerife, per la mort de Kenya, una gossa de 16 mesos que va morir la matinada del dia 1 a conseqüència de la pirotècnia. Aquesta acció té com a objectiu cridar l'atenció davant la deixadesa de l'Administració pública i destacar la inexistència d'una normativa que reguli l'ús de focs artificials perquè no afecti els animals.

La denúncia ha estat presentada pel Grup Animalia, del qual Barrera és la presidenta. En ella, s'atribueix, suposadament, part de la responsabilitat a l'Ajuntament de la Laguna i als veïns de la zona los Baldíos -va ser en aquest barri on es va produir el succés-, que van emprar focs artificials durant la celebració de la nit de Cap d'Any. "Aquesta denúncia administrativa, que és més aviat un escrit, no tracta de depurar responsabilitats sinó que vol cridar l'atenció per aquest succés i que marqui un abans i un després en el municipi", explica l'advocada Sandra Barrera, qui sol·licita ara que el Ajuntament convoqui una Taula del Soroll per tractar de crear una normativa que empari als animals davant els focs artificials.

Kenya era un bòxer de 16 mesos que vivia a los Baldíos amb el seu pare i el seu germà i era propietat de Patricia Armas. Va morir en la matinada de l'1 de gener després d'haver-se escapat de casa, espantada per la pirotècnia que s'estava llançant prop de l'habitatge. Un cotxe la va atropellar a la carretera de l'Esperança una hora després d'haver-se escapat, i el cotxe es va donar a la fuga.