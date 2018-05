Accessoris que faran més còmoda la teva conducció

Viatjar amb cotxe és una rutina més en el dia a dia de moltes persones; no obstant això, els automòbils no són sempre el lloc més còmode, sobretot si es pateix una malaltia. Tant si ets el conductor com si viatges de copilot, et mostrem una sèrie d'accessoris que faran que el teu viatge amb cotxe sigui molt més còmode.



Fundes amb calefacció



Ara que arriba el bon temps, passar fred al cotxe ens queda a anys llum, però un accessori a tenir en compte quan tornin les baixes temperatures són les fundes per seients que es connecten a l'encenedor de cigarrets del seu automòbil.



Auriculars amb cancel·lació de soroll

Si condueixes, no has de fer servir auriculars amb anul·lació de soroll, però si ets un passatger i ets sensible als estímuls sensorials, pots aconseguir que el teu viatge sigui menys estressant. Aquests auriculars són ideals per tenir a mà quan vulguis fer una migdiada en el teu automòbil o escoltar música.



Funda del volant encoixinada

Que agafar bé el volant no et suposi cap esforç extra. Per a això, una funda encoixinada t'ajudarà a agafar més còmodament i amb més facilitat el volant durant el teu trajecte. A més són ideals per a persones amb dolors a les articulacions.



Difusor d'oli essencial portàtil

Pots portar la relaxació pacífica dels olis essencials de la teva llar al teu automòbil amb un difusor que s'endolla.



Coixí de suport

Utilitza coixins de suport per aconseguir la màxima comoditat a cames, esquena, coll o braços. És habitual que aquestes zones puguin tenir algunes molèsties després d'un llarg viatge amb cotxe. Per evitar el dolor, els coixins de suport que s'adapten a qualsevol posició són un bon sistema per millorar el confort.



Bosses per a emergències

En el cas que siguis propens a marejar-te quan viatges en cotxe és convenient portar bosses d'un sol ús que siguin fiables fins que puguis llançar-les a alguna escombraries i no deixis rastre en el teu vehicle. I si a més pots refrescar-te la cara amb una tovalloleta netejadora, molt millor.



Ulleres de sol

Les ulleres de sol són imprescindibles per evitar aclucar els ulls i mals de cap. Fes-te amb un bon parell i evita els centelleigs de llum tan molestos a l'hora de conduir.



Organitzador per a cotxes

En un cotxe, igual que a casa, sempre s'acaben acumulant objectes. Perquè el caos no s'apoderi de l'automòbil, el més pràctic és adquirir un organitzador de coses per penjar en els seients del cotxe. Tria el que més s'adapti a tu i tingues-ho tot a mà.